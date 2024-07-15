×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişimin kalbini vurdular

Güncelleme Tarihi:

#TÜRKSAT#BOMBA#15 Temmuz
İletişimin kalbini vurdular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 07:00

TRT’de korsan bildiri okununca TÜRKSAT yayını kesti. Bunun üzerine darbeciler Türkiye’deki bütün yayınları durdurmak için 2 helikopterle ellerinde silahlar TÜRKSAT Genel Müdürlüğü’ne gitti. Darbeciler iletişimi kesmek için TÜRKSAT’a 4 bomba attı.

Haberin Devamı

Kuruma darbecilerin geldiğini öğrenen Tesisler İşletme Direktörü Ahmet Özsoy, Güvenlik Amiri Ferhat Derecik ve çalışma arkadaşı Ali Karslı ile birlikte arabayla TÜRKSAT nizamiyesinin önüne vardı. Ancak mermilerin hedefi oldular. Darbecilere direnen Ahmet Özsoy ve Ali Karslı orada şehit düştü. Ferhat Derecik yaralı kurtuldu. Tüm çabalarına rağmen yayınların kesilmediğini fark eden hainler bu kez TÜRKSAT’ı bombaladı. Cuntacı pilot Hüseyin Türk, 4 bombayı aralıklarla 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağından cuntacı Ahmet Tosun’un talimatıyla bıraktı. TÜRKSAT’a saat 03.14, 03.15, 03.17, 03.19 olmak üzere toplam 4 adet bomba atıldı. Ancak yayınlar kesilemedi. Medya, kitle iletişim aracı olarak darbenin önlenmesindeki en büyük güç odağı oldu. Darbeciler yakalandı ve hâkim karşısına çıkarıldı. 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜRKSAT#BOMBA#15 Temmuz

BAKMADAN GEÇME!