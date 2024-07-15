İletişimin kalbini vurdular

Haberin Devamı

Kuruma darbecilerin geldiğini öğrenen Tesisler İşletme Direktörü Ahmet Özsoy, Güvenlik Amiri Ferhat Derecik ve çalışma arkadaşı Ali Karslı ile birlikte arabayla TÜRKSAT nizamiyesinin önüne vardı. Ancak mermilerin hedefi oldular. Darbecilere direnen Ahmet Özsoy ve Ali Karslı orada şehit düştü. Ferhat Derecik yaralı kurtuldu. Tüm çabalarına rağmen yayınların kesilmediğini fark eden hainler bu kez TÜRKSAT’ı bombaladı. Cuntacı pilot Hüseyin Türk, 4 bombayı aralıklarla 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağından cuntacı Ahmet Tosun’un talimatıyla bıraktı. TÜRKSAT’a saat 03.14, 03.15, 03.17, 03.19 olmak üzere toplam 4 adet bomba atıldı. Ancak yayınlar kesilemedi. Medya, kitle iletişim aracı olarak darbenin önlenmesindeki en büyük güç odağı oldu. Darbeciler yakalandı ve hâkim karşısına çıkarıldı. 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.