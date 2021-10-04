İletişim uygulamalarındaki erişim krizi, milli uygulamalara talebi artırıyor

Haberin Devamı

Facebook, WhatsApp ve Instagram’a erişemeyen vatandaşlar, BiP ve Yaay gibi yerli uygulamalar sayesinde yakınlarıyla kesintisiz iletişim sağladı.

​​​​​​​Yerli ve milli haberleşme araçlarının bu tür durumlarda öneminin daha da arttığına dikkati çeken uzmanlar, son dönemlerde yaşanan benzer sıkıntılar nedeniyle yerli uygulamalarının kullanımında her geçen gün artış olduğunu belirtiyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP, Twitter'dan, "En can alıcı yerinde çöken sohbetler istemiyorsan sen de BiP’e gel, kafan rahat olsun! #BiPteyiz" mesajı paylaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yabancı menşeli platformlarda yaşanan sorunların, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

Sayan, yerli ve milli uygulamaların önemine dikkat çekerek, "Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR ÇOK SAYIDA HATA RAPORU İLETTİ

Haberin Devamı

Üç sosyal medya platformunu da çatısı altında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." paylaşımı yaptı.

Kullanıcılar, web trafiğini ve site etkinliğini izleyen downdetector.com sitesine çok fazla hata raporu iletirken, Twitter'da #facebookdown hashtag'i trend oldu.

HİSSE SENETLERİ DÜŞÜŞTE

Öte yandan küresel erişim krizinin ardından Nasdaq'da işlem gören Facebook hisseleri, yüzde 5'den fazla değer kaybıyla 324 dolardan işlem görüyor.

Facebook, internet üzerinden mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014 yılında 19 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almıştı. Şirket 2012 yılında da Instagramı 1 milyar dolara bünyesine katmıştı.