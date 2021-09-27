İletişim Fakültesi'nin 56 yaşındaki Havva Ablası Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi

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Büşra ŞİMŞEK - Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Üniversitesi'nde 2021 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kep atma töreninin yapıldığı kampüs içerisindeki mezuniyet törenine İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Özkan, mezunlar ve aileleri katıldı. 2017 yılında azmiyle İletişim Fakültesi'ni kazanan bir çocuk annesi Havva Atik de mezun olan öğrenciler arasında yer aldı. Yaşına rağmen okulda başarılı yıllar geçiren, aynı zamanda ilk kez de üniversite okuyan Atik, gazetecilik bölümünü 3.79'luk diploma notuyla birinci olarak bitirdi.



"BÖLÜMÜ SEÇMEMDE UĞUR MUMCU ÇOK ETKİLİ OLDU"

Hayalini kurduğu bölümü birincilikle bitirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Havva Atik, "Hayalim olan bölümü kazandığım için çok mutluyum. Ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duyduğum, kıymetli duayen Uğur Mumcu bu bölümü seçmemde çok etkili oldu. Bütün yazılarını okurdum. Gazetecilik benim kişiliğime ve karakterime uygun bir meslek. Doğruların peşinde olmak, cesur olmak gibi nedenlerle gazeteciliği tercih ettim. Ben daha önce bir inşaat firmasının ihale finans bölümünde 22 yıl çalıştım. Emekli olduktan sonra sınavlara hazırlandım ve ilk tercihim olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandım. Kendimi gerçekleştirme peşindeyim. ALES'e hazırlanacağım, İngilizcemi ilerletmeye çalışacağım. Sağlığım el verdiği sürece okumaya devam edeceğim" dedi.

"HAVVA ABLA YAPABİLİYORSA BİZ DE YAPARIZ"

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Üniversite okumasında başta oğlu olmak üzere hocalarının ve arkadaşlarının da desteğinin olduğunu söyleyen Atik, “Bazı kişiler genç öğrencilerin hakkını yediğimi söylediler ama ben buna katılmıyorum. Çünkü ben bir emek verdim. Geçmişteki hakkımı, 83-84 yılında kullanmam gereken hakkımı 2017 yılında kullandım. Fakülteye başladığımda 53 yaşındaydım. O dönem okulu bırakmaya karar veren öğrenciler, '53 yaşındaki Havva abla yapabiliyorsa biz de yaparız, neden bırakalım' gibi olumlu geri dönüşlerde bulundular. Okula devam ettiler ve çok güzel sohbetlerimiz oldu. Genelde olumlu tepkiler aldım. Oğlumdan, ailemden, arkadaşlarımdan ve hocalarımdan çok büyük destek gördüm. Hepsine teşekkür ederim. Oğlum çok mutlu. Dereceye girdiğimi telefonla bildirdim, gözleri yaşarmış. Hepimiz çok mutlu olduk" diye konuştu.

"BİR ŞEYİ İSTİYORSANIZ MUTLAKA PEŞİNE DÜŞÜN"

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Yaşına rağmen üniversite okumayı tercih etmesinde hırsının değil, istek ve inancının etkili olduğunu vurgulayan Atik, "Beni hırslı olarak nitelendirenler çok oldu ama bu hırs değil. Eğer bir şeyi istiyorsanız mutlaka peşine düşün. Diğer türlü eksik hissediyorsunuz kendinizi. Bir adım atmak eksikliği tamamlamak için iyi bir fırsat. Ben mutluyum. Yapılamayan şeyler insanın içinde ukde kalıyor. Ancak tamamlayınca büyük bir tatmin ve mutluluk duyuyorsunuz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü çok istediğim bir bölümdü. Disiplinli çalıştım ve derslerimi aksatmadım. 3.79 ortalama ile bölümü bitirdiğim için mutluyum. Genç arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Havva Atik'e bölüm birincisi olması nedeniyle plaket takdim edildi. Geri sayımın ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet törenini kutladı.