Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş
İletişim Başkanlığı’ndan ‘Türkiye destek verdi’ iddiasına yalanlama

#Siyaset#Türkiye#Dezenformasyon
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 07:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, ‘Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır” denildi. Ayrıca DMM, “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ‘savaş başlayacağı’ iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadeler dezenformasyon içermektedir” açıklamasında bulundu.

‘TARAF DEĞİLİZ’ MESAJI

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alan misillemeleri, bölgesel savaş riski endişesini artırdı. Ankara’da yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin herhangi bir ülkenin tarafında olmadığı vurgulanırken, hiçbir ülkeye saldırılar için destek verilmediği belirtiliyor. Ateşkesin sağlanması, sivil hassasiyetinin gözetilmesi ve diplomasinin önünün açılmasının yanında, sınır güvenliği ve saldırıya uğrayan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumu da Ankara’nın öncelikleri arasında bulunuyor.  

 

 

 

 

