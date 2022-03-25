İletişim Başkanlığı'ndan Taşkent'te 'Türkiye-Özbekistan' paneli

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mart'ta Özbekistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi, Taşkent'te 'Gücünü Ortak Tarih ve Kültürden Alan Türkiye-Özbekistan İlişkilerinde 30 Yıl' başlıklı panel düzenlendi. Panelde; iki ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı. İki ülke arasında tesis edilmiş olan ilişkilerin güçlendirilmesi, kurulan iş birliklerinin geliştirilmesi, farklı alanlardaki yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi hususlarına dikkat çekilen panelde karşılıklı kültürel etkileşimin artırılmasının önemi vurgulandı.

Moderatörlüğünü Doğuş Yayın Grubu Dış İlişkiler ve Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe'nin yaptığı panelde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgeler Arası Araştırmalar Enstitüsü Bölüm Başkanı Bahromjon Sotiboldiyev ile Orta Asya Uluslararası Enstitüsü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alisher Sobirov konuşmacı olarak yer aldı.

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Ahmet Yeşiltepe, dünyanın içinde bulunduğu zorlu siyasi atmosferde iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağının pekiştirilmesine yönelik her adımın desteklenmesi gerektiğine inandığını belirtti. Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğuna işaret eden Yeşiltepe, iki ülke liderleri arasındaki sıcak bağ ve samimi diyaloğun iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. Prof. Dr. Nur Çetin de Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk-İslam kültürünün tarihsel sürecini üzerine değerlendirmeler yaptı. Türkiye ve Özbekistan'ın çıkar ve hedeflerinin örtüştüğünü dile getiren Çetin, iki ülkenin tüm uluslararası platformlarda birbirilerine destek vermelerinin gerektiğini söyledi. Çetin, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik seviyesinde siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri ve kültürel ilişkilerin gün geçtikçe daha da gelişip derinleşeceğine inandığını belirtti.

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Doç. Dr. Alisher Sobirov ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasının kendileri için örnek teşkil ettiğini anlattı. Halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve gençler arasındaki etkileşimi artıracak faaliyetler yapılmasını istediklerini ifade eden Sobirov, yükseköğretim alanında Türkiye'nin tecrübesine Özbekistan'a aktarılmasının ve eğitim alanında daha fazla iş birliği yapılmasının önemini vurguladı.

Bahromjon Sotiboldiyev de Türkiye ve Özbekistan arasında gelişen ilişkilerin Özbekistan'ın 3'üncü Rönesansı olarak nitelediği döneme büyük katkı sağladığını belirtip, Türkiye'nin dünyanın gözde devletlerinden biri olduğunu ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydetti.

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Son dönemde, Türk iş adamlarının Özbekistan'daki yatırımlarının arttığını söyleyen Sotiboldiyev, Türkiye'nin, Rusya ve Çin'in ardından Özbekistan'da yatırım yapan ülkeler arasında 3'üncü sırada olduğunu kaydetti.