×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki iddiaya yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#İletişim Başkanlığı#DMM#Dezenformasyon
İletişim Başkanlığından sosyal medyadaki iddiaya yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 16:23

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı' şeklindeki iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlardır" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı' şeklindeki iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlardır. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili yaptırım komitesinin 21 Mayıs 2026 tarihli listeden çıkarma kararına dayanılarak alınmıştır. Söz konusu kişiler, komite tarafından ölüm bilgisi doğrultusunda yaptırım listesinden çıkarılmıştır. Türkiye’nin aldığı karar, uluslararası yükümlülükler ve yürürlükteki mevzuat gereği BMGK kararlarının gecikmeksizin uygulanmasına yöneliktir. Kamuoyunu provoke etmeye dönük çarpıtılmış içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. 

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığından sosyal medyadaki iddiaya yalanlama

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İletişim Başkanlığı#DMM#Dezenformasyon

BAKMADAN GEÇME!