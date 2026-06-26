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İletişim Başkanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yalanlama

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#Ankara#NATO Zirvesi#Dezenformasyon
İletişim Başkanlığından sokağa çıkma yasağı iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 17:08

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialar doğru değildir" açıklamasını yaptı.

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DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialar doğru değildir. Ülkemizin başkenti Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. 

İletişim Başkanlığından sokağa çıkma yasağı iddialarına yalanlama

 

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#Ankara#NATO Zirvesi#Dezenformasyon

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