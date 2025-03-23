İletişim Başkanlığı'ndan Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın ifadesine yalanlama

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifade veren Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın, 'Azad Barış ile Almanya'daki etkinlikte tanıştım; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da katıldı.' iddiası doğru değildir. Bahse konu şahsın iddia ettiği 4 Ekim 2021’de gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yer almamıştır. Ayrıca Uçum'un toplantıda olduğunu iddia eden gazetecinin de ilgili etkinlikte yer almadığı katılımcı listesinden anlaşılmaktadır. Şahsın Mehmet Uçum'u gördüğü toplantı 26 Mart 2019'da yapılmıştır. Azad Barış isimli şahıs bu toplantıda yer almamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.