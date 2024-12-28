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İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe ‘Medya Etiği’ kitabı Altun, Kürtçe paylaşımla duyurdu

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#İletişim Başkanlığı#Medya Etiği#Kitap
İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe ‘Medya Etiği’ kitabı Altun, Kürtçe paylaşımla duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

İletişim Başkanlığı ‘Doğru Habercilik ve Medya Etiği’ adlı 9 dilde çevirisi bulunan kitabını Kürtçe de yayınladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyuruyu, sosyal medya hesabından Kürtçe paylaşım yaparak duyurdu.

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Daha önce Türkçe, İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Yunanca dillerinde yayımlanan çalışmalarla 9 dilde sürdürülen yayıncılık faaliyetleri, “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının Kürtçe çevirisiyle birlikte 10 dile ulaştı. Doğru Habercilik ve Medya Etiği kitabının Kürtçe çevirisini duyuran Fahrettin Altun, “9 dilde sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimiz, bugün itibarıyla ‘Doğru Habercilik ve Medya Etiği’ kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı” ifadelerini kullandı.

EN KAPSAMLI ÇALIŞMA

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünya örnekleri çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerin yer aldığı kitap, hem içeriği hem de tercüme edilen dil sayısı dolayısıyla İletişim Başkanlığı yayınları arasında en kapsamlı çalışma. Kitap “Meslek Mensupluğu”, “Haber Kaynağı”, “Haberin Sunuluş Biçimi”, “Haber Düzeltme ve Cevap Hakkı”, “Habercinin Sosyal Medya Kullanımı” başlıklı 5 bölümden oluşuyor.

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#İletişim Başkanlığı#Medya Etiği#Kitap

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