×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#İstanbul#AFAD
İletişim Başkanlığından İstanbulda meydana gelen depremlere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 16:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.

Haberin Devamı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'ın bilgilendirmesine yer verildi.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Havacılığa ait İHA'ların gözlem yapmak üzere havalandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır. Ulaşım ve altyapı hasarı bulunmamaktadır.

Kızılay tarafından 51 araç ve 700 gönüllü personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesinde alan taraması devam etmekte olup hasar tespit çalışmaları için ekipler sevk edilmiştir. Bazı alanlarda kontrollü kısmi elektrik kesintileri yapılmış olup çalışmalar kontrollü şekilde devam etmektedir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#İstanbul#AFAD

BAKMADAN GEÇME!