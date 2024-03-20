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İletişim Başkanlığı'ndan İsrail'e yalanlama

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#İletişim Başkanlığı#İsrail#Filistin
İletişim Başkanlığından İsraile yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 17:01

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail devletinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Açıklamada, "Bahse konu görüntülerin katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir bölgede kayda geçtiğini belirlemiştir. Ayrıca görüntülerdeki kişinin sivilleri İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını tespit etmiştir" denildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail devletinin ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı' iddiası doğru değildir. Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail resmi kaynaklarının iddialarının aksine bahse konu görüntülerin katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir bölgede kayda geçtiğini belirlemiştir. Ayrıca görüntülerdeki kişinin sivilleri İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını tespit etmiştir" denildi.

"NATO MERMİLERİ İLE VURULMUŞLAR"

Açıklamada ayrıca, "Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kuveyt Meydanı'nda yardımlara eşlik eden ekiplere saldırıları sonucu 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin birçoğunun cesedi incelenmiş, incelemeler sonucunda İsrail güçlerinin yaygın olarak kullandığı (5,56x45) mm NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlenmiştir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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#İletişim Başkanlığı#İsrail#Filistin

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