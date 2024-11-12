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İletişim Başkanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret' iddialarına yalanlama

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#TÜİK
İletişim Başkanlığından İsrail ile ticaret iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir."

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#TÜİK

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