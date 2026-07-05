Siyasilerden "Geleceğin Mührü" paylaşımı

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İLETİŞİM Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğin Mührü' dijital iletişim kampanyası, sanal medya platformlarında ilgi gördü. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kişisel sanal medya hesabı ile İletişim Başkanlığı'nın kurumsal hesaplarından yapılan paylaşımlarla başlatılan kampanya, geniş kitlelere ulaştı. Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, aktivistler ve çok sayıda kişinin destek verdiği kampanya kapsamında, ilk 30 dakika içerisinde on binlerce paylaşım yapıldı. Sanal medya kullanıcılarının yoğun katılım gösterdiği 'Geleceğin Mührü' etiketi, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konu başlıkları arasına girerek trend listelerinde birinci sıraya yükseldi. Kampanya, son bir ayın en yüksek etkileşim alan sanal medya gündemlerinden biri oldu.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sanal medya hesabından paylaşarak Türkiye'nin küresel ölçekte üstlendiği role dikkat çekti. Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ara buluculuk faaliyetlerinden insani yardımlara kadar birçok alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin giderek güçlendiğini vurgulayan Duran, NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyaseti açısından kritik öneme sahip organizasyonlara ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığını pekiştirdiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Duran: Geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz

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Duran, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ara buluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz. NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetine yön veren kritik zirvelere ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz. Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz bu tarihi sorumlulukla, adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve iş birliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek."

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Bakan Işıkhan: Hayata geçirdiğimiz icraatlarımızla bu asra mührümüzü vuracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma hayatından sanayiye, üretimden eğitime, diplomasiden güvenliğe kadar attığımız her adımı milletimiz için attık. Geleceğin Mührü Türkiye Yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşan Işıkhan, şunları kaydetti: "Çalışma hayatından sanayiye, üretimden eğitime, diplomasiden güvenliğe kadar attığımız her adımı milletimiz için attık. Geleceğin Mührü Türkiye Yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne yaptıklarımızla, hayata geçirdiğimiz icraatlarımızla bu asra mührümüzü vuracağız."

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Bakan Kurum: Geleceğin Mührü, güvenli yarınlarımızın teminatıdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Engelleri aştık, eserler yükselttik. Hayalleri hedefe, hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Bugün Türkiye'nin her köşesinde yükselen her eser, Geleceğin Mührü, güvenli yarınlarımızın teminatıdır." ifadesini kulandı.

Bakan Kurum, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Güvenli Yarınlar" mesajının yer aldığı görsele de yer verdi.

Bakan Göktaş: Cumhurbaşkanımız krizlerin içindeki çözümün adresiyiz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirsizliklerin içindeki istikrarın, krizlerin içindeki çözümün adresiyiz." ifadesini kullandı. Göktaş, sosyal medya hesabından, İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Mührü" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı. Paylaşımında, Türkiye'nin, diplomasinin, barışın, iş birliğinin ve ortak geleceğin merkezi olmaya devam ettiğini belirten Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirsizliklerin içindeki istikrarın, krizlerin içindeki çözümün adresiyiz. Geleceğin mührü Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu: Türkiye Yüzyılı'na geleceğin mührünü gururla vuruyoruz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu. Memişoğlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Kökleri mazide, gözü ufukta olan bir milletiz. Şanlı ecdadımızdan devraldığımız kutlu emaneti sarsılmaz bir inançla yarınlara taşırken, attığımız her adımla Türkiye Yüzyılı'na geleceğin mührünü gururla vuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Sağlıkta Güçlü Türkiye" mesajının yer aldığı görsele de yer verdi.

Bakan Çiftçi: Geleceğin mührü, Türkiye'dir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu. İletişim Başkanlığının hazırladığı videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşan Çiftçi, Türkiye'nin kendi kararını kendi veren, sınırlarını koruyan, teknolojisini üreten ve geleceğini başkalarının çizdiği sınırlara teslim etmeyen bir ülke olduğunu vurguladı.

Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şehirlerimizde yükselen her eser, sınırlarımızda sağlanan her güvenlik, afetlere karşı yapılan her hazırlık ve milletimizin huzuru için verilen her mücadele, yarınlarımıza vurulan Geleceğin Mührü'dür. İçişleri Ailesi olarak, güçlü devlet, huzurlu şehirler ve güvenli yarınlar için gece gündüz görev başındayız. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geri adım yok. Durmak yok. Hedef, Türkiye Yüzyılı. Gelecek beklenmez, inşa edilir. Geleceğin mührü, Türkiye'dir."

Bakan Yumaklı: Geleceğin Mührü'nü çiftçimizin azmi ve üretkenliğiyle Anadolu'ya vurmaya devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bereketli topraklara düşen her tohumu, dökülen her damla alın terini Türkiye'nin aydınlık yarınları olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarımsal hasılada ulaştığımız 83,2 milyar dolarlık tarihi rekor, üretim planlamamızın ve üreticimizin emeğinin karşılığıdır. Bizler, üreticimizin her daim yanında olarak bu başarıları daha da yukarı taşıyacak, 'Geleceğin Mührü'nü çiftçimizin azmi ve üretkenliğiyle Anadolu'ya vurmaya devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Toprağa Değen Eller, Geleceği Besler" mesajının yer aldığı görsele de yer verdi.

Bakan Gürlek: Ülkemizin yarınlarını daha da güçlendirmek üzere azimle çalışıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Geleceğin Mührü, milletimizin azminin, devletimizin gücünün, mazlumların umudunun ve ortak geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz inancın adıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, milletten aldıkları ilhamla, kadim değerlerin ışığında Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Milli savunma sanayiimiz, etkin diplomasimiz ve adalet merkezli medeniyet tasavvurumuzla ülkemizin yarınlarını daha da güçlendirmek üzere azimle çalışıyoruz. Bizlere düşen görev, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna, bulunduğumuz her alanda gayretle, samimiyetle ve sorumluluk bilinciyle katkı sunmaktır. Aziz milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yükselen bu kutlu yürüyüş, eser ve hizmet siyasetinin, milli iradenin ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü nişanesidir. Geleceğin Mührü, milletimizin azminin, devletimizin gücünün, mazlumların umudunun ve ortak geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz inancın adıdır."

Bakan Uraloğlu: Her eserimiz, Türkiye Yüzyılı'nın yarınlara bıraktığı güçlü bir izdir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu. Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eserlerimizle bugüne güç, vizyonumuzla yarınlara istikamet veriyoruz. Her eserimiz, Türkiye Yüzyılı'nın yarınlara bıraktığı güçlü bir izdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu iz, 'Geleceğin Mührü' olarak büyümeye devam ediyor."

Bakanı Bolat: Bu yürüyüş, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın yürüyüşüdür

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bolat paylaşımında, Türkiye'nin son çeyrek asırda yalnızca büyük eserler inşa etmediğini, aynı zamanda güçlü bir ekonomik dönüşümün, üretim devriminin ve küresel yükselişin de mimarı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihracatta rekorlar kıran, üretim kapasitesini artıran, yerli ve milli teknolojilere yatırım yapan, küresel ticarette söz sahibi bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, güçlü sanayisi, dinamik girişimcileri, dünya pazarlarına açılan ihracatçıları ve stratejik yatırımlarıyla bölgesinde bir çekim merkezi, küresel ekonomide ise yükselen bir güç konumundadır. Ticaret diplomasisinden e-ihracata, üretimden istihdama, lojistikten dijital dönüşüme kadar attığımız her adım, çocuklarımıza daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir Türkiye bırakma idealimizin bir parçasıdır. Bizler biliyoruz ki ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın en güçlü teminatlarındandır." Bolat, bu anlayışla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirerek, her yeni fabrika ile yatırım ve ihracat başarısının Türkiye Yüzyılı'nın temellerine vurulan güçlü bir mühür olduğunu aktardı.

Geleceğin, inananların, çalışanların ve üretenlerin omuzlarında yükseldiğini belirten Bolat, "Çünkü Türkiye, artık sadece küresel gelişmeleri takip eden değil ticarette, teknolojide ve üretimde yön veren ülkelerden biridir. Bu yürüyüş, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın yürüyüşüdür." değerlendirmesinde bulundu.