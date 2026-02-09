×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanlığı'ndan 'erişim engeli' iddiasına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Dezenformasyon#Erişim Engeli#İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığından erişim engeli iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 17:02

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'İletişim Başkanlığı'ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır" açıklaması yaptı.

Haberin Devamı

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'İletişim Başkanlığı’ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır. İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta; haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir. Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi. 

İletişim Başkanlığından erişim engeli iddiasına yalanlama

Gözden Kaçmasınİletişim Başkanlığı açıkladı: Sosyal medyada yayılan videonun arkasındaki gerçek ortaya çıktıİletişim Başkanlığı açıkladı: Sosyal medyada yayılan videonun arkasındaki gerçek ortaya çıktı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dezenformasyon#Erişim Engeli#İletişim Başkanlığı

BAKMADAN GEÇME!