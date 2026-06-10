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İletişim Başkanlığı'ndan 'e-Devlet'le ilgili iddialara yalanlama

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#E-Devlet#Siber Güvenlik#Dezenformasyon
İletişim Başkanlığından e-Devletle ilgili iddialara yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 16:54

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı gerçekleştirildiği” ve “sistemin çöktüğü” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesapları ve dijital mecralarda yer alan, “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı gerçekleştirildiği” ve “sistemin çöktüğü” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. E-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği zafiyeti veya sistemsel çökme söz konusu değildir.

E-Devlet altyapısında yaşanan yoğunluk ve sürdürülen teknik iyileştirme çalışmaları nedeniyle, sistemin bazı hizmetlerinde geçici erişim sorunları yaşanabilmektedir.

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İletişim Başkanlığından e-Devletle ilgili iddialara yalanlama

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#E-Devlet#Siber Güvenlik#Dezenformasyon

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