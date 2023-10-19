İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyonla mücadele mesajı... 'Yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi söz konusu değil'

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İletişim Başkanlığı: Yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi söz konusu değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesiyle ilgili, 'Topraklarımızda yabancı asker' başlıklı haberler ve 'Türkiye'ye yabancı asker geliyor' şeklindeki iddiaların manipülasyon içerdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Tezkerede geçen, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' şeklindeki ifadeler çarpıtılmaktadır. 2014 ve 2015'te BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edilmiştir. Türkiye ile 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş bu koalisyonda yer almıştır. Koalisyona üye ülkeler personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında iş birliği yapmaktadır. Buna rağmen iddiaya konu maddenin manipülasyon amaçlı, 'yeni bir düzenleme' şeklinde servis edildiği tespit edilmiştir. Tezkere 2014 ve 2015'teki BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden hazırlanmış olup, yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durum söz konusu değildir."