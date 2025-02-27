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İletişim Başkanlığı'ndan 'Derbide 32 bin 500 polis görevlendirildi' iddiasına yalanlama

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#İletişim Başkanlığı#Derbi#Polis
İletişim Başkanlığından Derbide 32 bin 500 polis görevlendirildi iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 01:33

İletişim Başkanlığı, 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiasının doğru olmadığını, güvenlik tedbirleri kapsamında toplamda 10 bin 30 personelin görev yaptığını açıkladı.

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İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiası doğru değildir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında 24 Şubat'ta gerçekleşen futbol müsabakası için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, stadyum ve çevresinde 32 bin 500 değil, 10 bin 30 personel görevlendirmiştir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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#İletişim Başkanlığı#Derbi#Polis

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