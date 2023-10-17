İletişim Başkanlığı’ndan 500 bin Filistinli açıklaması: Türkiye’ye alınacakları doğru değil

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OKULA SALDIRI İDDİASI

- Bültende ABD merkezli NBC’nin, “Öldürülen Hamas direnişçilerinin üzerinden çıkan gizli belgelere göre, kasıtlı olarak İsrail’deki ilkokullar ve çocuklar hedef alınmış” iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi. İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların 7 Ekim Cumartesi günü başladığı, tatil olan baskın günü ve sonraki günlerde okullarda çocukların bulunmadığı kaydedildi.

BEBEK KAÇIRMA VİDEOSU

- Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Hamas’ın kaçırdığı bebek” videosunun İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay (8 Eylül 2023) önce sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği bildirildi.

BIDEN DA YANILDI

- ABD Başkanı Biden’in da “Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim” dediği İsrail iddiasının da yalan çıktığı belirtildi. Washington Post gazetesi Beyaz Saray’dan iddiaya ilişkin bilgi istendiğini, bir sözcünün ne Biden ne de ABD’li yetkililerin ‘kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü veya bağımsız olarak doğrulanmış herhangi bir bilgi görmediğini’ söylediği vurgulandı.

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TAMAMEN ASILSIZ

- “500 bin Filistinli’nin Türkiye’ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor’ iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır” denildi.

O GÖRÜNTÜ MEKSİKA’DAN

- “Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı:Mayıs 2015’te bir taksi şoförünü öldürmekle suçlanan genç bir kızın Guatemala şehrinin 150 kilometre batısındaki Rio Bravo köyünde vahşice öldürüldüğü olaya ait.”

- The Times, “İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi”: İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafı.

- “Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler”: Görüntüler, 4 Ekim 2023’te Tel Aviv’deki bir konser alanında koşan İsraillilere ait.

- “Ülkemizdeki yabancılar İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘Mehmetçik Gazze’ye’ sloganları attı”: 10 Mayıs 2021’de İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere ait.

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- “Savaştan kaçan 1671 İsrailli sığınmacı gemi ile Alanya’ya geldi”: 6 Ekim günü Alanya’ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler.”