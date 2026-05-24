İletişim Başkanlığı’ndan 15 Temmuz Milli Hafıza projesi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

İLETİŞİM Başkanlığı’nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hayata geçirilen “15 Temmuz Milli Hafıza Projesi”ne başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre projenin temel amacı, 15 Temmuz’un 10’uncu yıldönümü vesilesiyle birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak özgün fikir ve eserleri destekleyerek ortak toplumsal hafızayı güçlendirmek olarak belirtildi. “15 Temmuz’un ruhunu geleceğe taşıyoruz” temasıyla duyurulan proje ile görsel, yazılı, dijital içerik ve proje önerilerinin kalıcı birer esere dönüştürülmesi, desteklenmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

8 HAZİRAN’A KADAR

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeye 8 Haziran’a kadar başvuru yapılabilecek. Projeye ilişkin değerlendirme sonuçları 16 Haziran’da kamuoyu ile paylaşılacak. Yapılacak değerlendirmeler neticesinde dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Bu kapsamda birinciye 250 bin lira, ikinciye 100 bin lira ve üçüncüye 50 bin lira ödül, ayrıca dereceye giren tüm katılımcılara başarı belgesi verilecek. Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye https://yarisma.15temmuz.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. 

