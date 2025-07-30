İletişim Başkanlığı’nda yeni atamalar Resmi Gazete’de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre bazı kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti.

İLETİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA ŞAHİN VE PİRİNÇCİ GETİRİLDİ

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alınırken, yerine İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinçci atandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Savaş Keçeci getirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mithat Gülsever atandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nur Özkaya getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alınırken, yerine Ceyhun Bozçalar atandı.

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DİYANET İŞLERİNDE ATAMALAR

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevden alındı. Yeni atamalar ise şu şekilde;

Antalya İl Müftülüğüne Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, Artvin İl Müftülüğüne Ertuğran Mehmet Soylu, Elazığ İl Müftülüğüne Yusuf Bingöl, Erzurum İl Müftülüğüne Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Mersin İl Müftülüğüne Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Muğla İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Ordu İl Müftülüğüne Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, Osmaniye İl Müftülüğüne Ahat Taşcı, Sivas İl Müftülüğüne Hasan Limon, Trabzon İl Müftülüğüne Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, Uşak İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı, Yozgat İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı.