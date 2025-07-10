İletişim Başkanlığı'nda devir teslim

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Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı görevini Fahrettin Altun'dan devraldı.

Törende açıklama yapan Fahrettin Altun, "Görevi teslim ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah mahçup etmesin. Cumhurbaşkanımız bize hep destek oldular. Kendisine müteşekkiriz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bütün çalışanlarımıza, yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İçinde yaşadığımız hakikat ötesi çağda hakikat neferleri olarak görev üstlenen siz medya mensuplarına teşekkür ediyorum. AA, TRT'nin çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Son olarak aileme, eşime, çocuklarıma teşekkür ediyorum. 7 yıllık sürede onları ihmal ettim" dedi.

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Ardından konuşan Burhanettin Duran, "Görev çok önemli vazifelerin yerine getirileceği bir yer. Bunu kardeşim dostum Fahrettin Altun'dan devralmak başka bir gurur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok şey paylaştık. Güzel bir kurum ve tempolu bir çalışma olacağını umuyorum. Birçok konuda ortaya güzel şeyler konuldu bunların devam etmesi yapacağımız çalışmalar arasında yer alacak. Dezeformasyonla mücadele bu kurumumuzun stratejik olarak destek verdiği konulardır. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye yön belirleyen bir ülke haline geldi. Amacımız bunu daha da pekiştirmek. Bu küresel ölçekte de bir mesajdır. Türkiye mazlumun sesi olarak devamlı kamuoyunda yer alacak. Daha adil bir dünyayı savunan Türkiye'nin çabalarına destek veren bir kurum olarak elimizden geleni yapacağız.Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.