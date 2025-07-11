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İletişim Başkanlığı’nda devir teslim

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Burhanettin Duran#Fahrettin Altun
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 07:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na atanan Burhanettin Duran, düzenlenen törenle görevi Fahrettin Altun’dan devraldı. 

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Devir teslim töreninde konuşan Altun, görevi Burhanettin Duran’a devretmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek “İletişim Başkanlığımız kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını, kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Ne yaptıysak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık, yapabildik. Bize hep destek oldular. Kendisine müteşekkiriz” dedi. 

STRATEJİK KATKILAR

Burhanettin Duran ise özetle şu mesajları verdi: “İletişim Başkanlığı, ülkemizin stratejik kurumlarından biri. Devletimizin ve milletimizin direncini pekiştiren, geleceğinin oluşmasına katkı veren bir kurum. Bu çerçevede dezenformasyonla mücadele, kamu diplomasisi kurumumuzun önemli stratejik katkılar verdiği konulardır. Biz de bu bayrağı daha ileriye taşımaya çalışacağız. Hakikati merkeze alan bir anlayışla içeride güveni, refahı, huzuru, dışarıda ülkemizin itibarı ve etkisini tahkim etmek için çaba sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonu çerçevesinde yapacağımız bütün bu çalışmaların milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyeceğinden hiç kimsenin sıkıntısı olmasın.” 

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Burhanettin Duran#Fahrettin Altun

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