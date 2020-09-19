İletişim Başkanlığı’na kritik görev

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre İletişim Başkanlığı’nda düzenlemeler yapıldı, yeni birimler kuruldu. Kararname ile İletişim Başkanlığı bünyesinde “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı” oluşturuldu.

PSİKOLOJİK HAREKÂTLA MÜCADELE

Yeni başkanlığa dikkat çeken görevler de verildi. Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı görevleri şöyle:

◊ Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemek.

◊ Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

◊ Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

◊ Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

◊ Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.”

◊ İletişim Başkanlığı, yabancı ve ulusal basın organlarının ve mensuplarının “akreditasyon işlemlerini yürütmek” görevini de üstlendi. Başkanlık ayrıca vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütecek.

ALTUN: KARA PROPAGANDAYLA MÜCADELE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni düzenlemeyle Türkiye’ye yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceklerini söyledi: “Stratejik iletişim, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Cumhurbaşkanımızın, Başkanlığımıza tevdi ettiği yeni görev çerçevesinde de stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası boyutta savunmacı değil proaktif çalışmalar ortaya koyacağız. Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz. Tezlerimizin uluslararası camiada anlatılması için bütün imkânlarımızla gayret göstermeye devam edeceğiz.”

KAMUYLA İŞBİRLİĞİ

Başkanlık, görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile yakın işbirliği içinde bulunup bilgi de toplayabilecek. Öte yandan Başkanlık bünyesinde ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ ve ‘Döner Sermaye’ işletmeleri de kuruldu.