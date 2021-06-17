İletişim Başkanlığı’na bilgi yetkisi

24 Temmuz 2018’de çıkarılan 14 No’lu İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) 17. Maddesi’nde, İletişim Başkanlığı’na bütün kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi tanınmıştı. CHP, düzenlemedeki “gerekli gördüğü bilgileri” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin konuların CBK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.

AYM, 3 Mart’ta 5’e karşı 10 oyla iptal talebini reddetti. AYM Başkanı Arslan, Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez karara muhalefet ederek, karşı oy verdiler. Başkan Arslan, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. İptal isteyen muhalif üyeler, kişisel verilerin İletişim Başkanlığı’nın eline geçeceği ve bu verilerin korumasız kalacağı görüşünü savundu.

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