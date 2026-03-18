İletişim Başkanlığı uyardı: Bu tür içeriklere erişim sağlamayın

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 10:08

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşı uyardı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir.

Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır.

Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur.

