İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine ilişkin bilgilendirme yaptı

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İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydedildiğini duyurdu.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; teknoloji, ekipman, hava ve kara gücü ile insan kaynağı sürekli geliştirildiği belirtildi.Açıklamada 2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin bugün 27 uçak ve 105 helikopterle 438 tona ulaştığı ifade edildi.

Türkiye’nin, yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanan Avrupa’da ilk, dünyada ise ikinci ülke olduğuna dikkat çekildi.

14 İHA ve 184’ü akıllı olmak üzere 776 gözetleme kulesi sayesinde yangınların artık 2 dakikada tespit edilebildiği bildirildi.Kara gücünde de ciddi artışlar yaşandığı vurgulanan açıklamada, 2002’de 637 olan arazöz ve su ikmal aracı sayısının 1786’ya çıktığı, hiç bulunmayan 2 bin 742 ilk müdahale aracının da devreye alındığı belirtildi.

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Ayrıca, 831 iş makinesi arazide görev yaparken, 4 bin 796 yangın göleti ve havuzunun inşa edilerek hava araçlarının etkinliğinin artırıldığı kaydedildi.

Yangınla mücadelede insan kaynağının da güçlendirildiği açıklamada, 2025 itibarıyla 8 bin 500 yeni personelin teşkilata kazandırıldığı, 25 bin orman çalışanı ile 131 bin gönüllünün sahada görev yaptığı ifade edildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün, geçen sonbahardan bu yaz başına kadar hazırlıklarını tamamladığı ve 1 Mayıs’tan itibaren 1600 noktada kara, 58 noktada ise hava araçlarının göreve hazır hale getirildiği vurgulandı.