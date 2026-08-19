×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanlığı: Türkiye, Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Suriye#İsrail
İletişim Başkanlığı: Türkiye, Suriyenin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 05:12

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından, "Türkiye, Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir" açıklamasında bulundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayriciddi iddialar, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu’nun İsrail’deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin bölgede barışın kalıcı hale gelmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegâne yolu, Netanyahu’nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir. Türkiye, Suriye’de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükûmeti ile meşru zeminde iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Suriye#İsrail

BAKMADAN GEÇME!