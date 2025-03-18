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İletişim Başkanlığı, 'Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı

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#İletişim Başkanlığı#SİHA#Suriye
İletişim Başkanlığı, Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 01:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi' şeklindeki iddialar doğru değildir" denildi.

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DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi.' şeklindeki iddialar doğru değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmaktadır. Operasyonların amacı, terörist unsurları etkisiz hale getirerek; halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Ayrıca bölgedeki insani yardım çalışmalarının güvenli ve aralıksız şekilde devam etmesi için her türlü destek ve yardım verilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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#İletişim Başkanlığı#SİHA#Suriye

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