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İletişim Başkanlığı, "Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasını yalanladı

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#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyon#Sosyal Medya
İletişim Başkanlığı, Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 15:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında yer alan, "Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu haberlerde yer alan, yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmadığı kaydedildi.

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#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyon#Sosyal Medya

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