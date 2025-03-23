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İletişim Başkanlığı: 'Polis, göstericilere portakal gazı ile müdahale ediyor' iddiası yalandır

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#DMM#İletişim Başkanlığı#Portakal Gazı
İletişim Başkanlığı: Polis, göstericilere portakal gazı ile müdahale ediyor iddiası yalandır
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 04:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Polis, göstericilere Vietnam Savaşı’nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Polis, göstericilere Vietnam Savaşı’nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor' iddiası doğru değildir. Kimyasal silah olan portakal gazı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir eylem ve gösteride kullanılmamaktadır. Portakal gazı kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu madde, gaza maruz kalan kişilerde DNA hasarı, engelli doğumlar, kanser oranında artış, deri lezyonları ve karaciğer hasarı gibi ciddi hastalıklara sebep olmaktadır. Vietnam Savaşı sırasında gazların saklandıkları tankların üzeri turuncu çizgiyle işaretlendiği için ‘portakal gazı’ olarak adlandırılmıştır. Bu bağlamda ülkemizde kullanıldığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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#DMM#İletişim Başkanlığı#Portakal Gazı

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