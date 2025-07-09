İletişim Başkanlığı heyetinden Suriye Enformasyon Bakanlığı'na ziyaret

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ve Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi üst düzey temsilcilerinin yer aldığı heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın Dijital Medya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mohammad Tafran, Suriye Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ala Bassilo, Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Basın Dairesi Başkanı İbrahim Sued ve Suriye Enformasyon Bakanı Özel Kalem Müdürü Layla Al Rifai ile bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanlığı'nın kurumsal yapısı ve faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilirken, iki ülke arasında medya, enformasyon, dezenformasyonla mücadele, halkla ilişkiler, basın-yayın, stratejik iletişim başlıklarında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ele alındı" denildi. Görüşmelerde, iletişim alanında ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerletilmesinin öneminin vurgulandığı belirtilerek, "Söz konusu alanlarda bilgi ve tecrübe aktarımı noktasında Türkiye'nin her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu belirtildi. Suriye Enformasyon Bakanlığı temsilcileri ise bakanlıklarının ve ilgili kuruluşlarının söz konusu alanlarda karşılaştığı sorunları dile getirirken, başkanlığın başta dezenformasyonla mücadele, dijitalleşme, basın ve yayın alanlarındaki bilgi ve deneyiminden yararlanmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti" ifadelerine yer verildi.