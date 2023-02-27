İletişim Başkanlığı: Hacker'ların yardım çağrısı yazısı kurgu

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İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan '25-26 Şubat Dezenformasyon Bülteni' ile sosyal medyada yer alan dezenformasyonlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bültende, Türkiye'ye yönelik yardım çağrısında bulunmak için ABD'nin New York şehrindeki billbord’ların ‘hack’lendiğine ilişkin görüntülerin gerçek olmadığı belirtilerek, "Bazı sosyal medya hesapları, New York'taki elektronik reklam panolarının ‘hack’lendiğini, hacker’ların Türk hükümetini şikayet ederek uluslararası toplumdan yardım talebinde bulunduğunu ileri sürmüştür. Hacker’ların yazdığı iddia edilen siyah alan ve yazı, görüntülere sonradan montaj yoluyla eklenmiştir. İddialar asılsız, görüntü kurgudur" denildi.

'DEĞERLİ EŞYALAR MUHAFAZA ALTINDA'

Depremde enkaz altında kalan eşyalarla ilgili de çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldığı vurgulanarak, "Yıkılan binalarda yapılan enkaz çalışmaları esnasında vatandaşlar ve görevliler tarafından bulunarak görevli polislere teslim edilen ziynet eşyası, para, silah, çelik kasa gibi değerli eşyalar muhafaza altına alınmaktadır. Polis merkezi amirlikleri tarafından muhafaza altına alınan değerli eşyalar, vatandaşlarımızın beyan ve belgeleri ile kendilerine ait olduğunu ibraz etmeleri üzerine, gerekli kontroller yapılarak eşyaların kendilerine ait oldukları tespit edildikten sonra cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda tutanak karşılığında teslimleri gerçekleşmektedir" açıklaması yapıldı.

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İSTANBUL HAVALİMANI'NA İLİŞKİN İDDİALAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ve zeminine ilişkin de çeşitli iddialar ortaya atıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı tasarım ve inşaat çalışmaları, olası bir deprem sırasında havalimanının tüm binaları ile hava operasyonlarının aksamayacağı şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da olası bir depremin, havalimanındaki tüm tesis ve yapılara muhtemel etkileri, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alınmıştır. 2015'te İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu'nun hazırlanmasında, Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile çalışılmıştır. Havalimanı yapılmadan zemin etüdü yapılmış ve inşaat zemini güçlendirilmiştir. İstanbul Havalimanı, olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun hale getirilmiştir."

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Sosyal medyada yer alan 'Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı' iddiasıyla ilgili de "Yapılan paylaşımlar, manipülasyon içermektedir. İstanbul ili Çatalca ilçesinde 1200 kaçak yapının 22-23 Ekim 2022 tarihinde yıkım kararı üzerine, kolluk kuvveti bölgeye intikal etmiştir. İddiaya konu görüntüler, yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir alınması esnasında çekilmiştir. Kolluk kuvveti yıkım esnasında Türk bayrağının yere düşmemesi ve zarar görmemesi için çaba göstermiştir. Görüntülerin deprem bölgesi veya iddia edildiği gibi bayrak sökme ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.