İletişim Başkanlığı: Güçlü ve mukavemetli Türkiye-Kanada ortaklığı hayati öneme sahiptir

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Sayın Mark Carney, bugün Türkiye - Kanada Stratejik Ortaklığı’nı başlatmışlardır. Giderek karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamı, artan jeopolitik belirsizlikler ve gelişen insani sınamalar karşısında, ortak tehditleri azaltmak ve yeni fırsatları değerlendirmek için bir temel oluşturan güçlü ve mukavemetli bir Türkiye-Kanada ortaklığı hayati önemdedir. Bu stratejik ortaklık, siyasi diyaloğun genişletilmesi, ekonomik büyüme ve ticaretin artırılması, teknolojik gelişimin ilerletilmesi ve ortak güvenliğin pekiştirilmesi yönündeki ortak hedefleri desteklemek amacıyla Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliğinin düzeyini temelden derinleştirecek ve güçlendirecektir. Türkiye ve Kanada, NATO müttefikleri olarak, insan hakları, bireysel özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ortak değerleriyle birbirlerine bağlıdır. 83 yıllık diplomatik ilişkilere dayanan bu ortaklık; ticareti ve yatırımları büyüterek, enerji projeleri ile doğal kaynaklar alanındaki iş birliğini artırarak, güvenlik ve savunma iş birliğini teşvik ederek, hükümetler ve halklar arasındaki bağları her zamankinden daha sıkı hale getirerek iki ülkenin ilişkilerindeki tam potansiyeli gerçekleştirme taahhüdünü yansıtmaktadır. Liderler bu vizyonu hayata geçirmek için dört sütundan oluşan üç yıllık bir eylem planı başlatmıştır" denildi.

Haberin Devamı

TİCARET, YATIRIM VE İNOVASYON

Açıklamada, "Liderler; ticaret, yatırım ve inovasyon alanlarında, Türkiye - Kanada Serbest Ticaret Anlaşması’nın başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik olarak çalışma; enerji arzı, savunma üretimi, havacılık ve yapay zekâ dahil öncelikli sektörlerde ikili ticaret ve yatırımları genişletme; Türkiye-Kanada Hava Ulaştırma Anlaşması’nı onaylama ve ticaret ile ihracat kuruluşları arasındaki iş birliğini, üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere, güçlendirme konularında mutabık kalmıştır. Ayrıca, inovasyon ekosistemleri arasında daha kapsamlı bir iş birliğini destekleme hususunda da anlaşmıştır. Enerji ve iklim iş birliği alanında liderler, sıvılaştırılmış doğal gaz, sivil nükleer enerji, yenilenebilir enerji, temiz teknolojiler ve kritik enerji altyapısının dayanıklılığı dahil olmak üzere enerji sektörü genelinde iş birliğini kayda değer biçimde ilerletme konusunda mutabık kalmıştır. Yatırımları teşvik edecek, nükleer sektör paydaşları arasındaki diyaloğu destekleyecek, sürdürülebilir madencilik ve kritik minerallerin tedarik zincirleri konusunda iş birliğini güçlendirecek, iklim dayanıklılığı, temiz teknolojiler ve çevre koruma alanlarında iş birliğini artıracaklardır. Liderler, ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları tarafından üzerinde mutabık kalınan Türkiye - Kanada arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Ortak Bildiriyi memnuniyetle karşılamıştır. Kanada, Türkiye’nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapmasını ve Dönem Başkanlığını memnuniyetle karşılamakta olup, başarılı bir sonuç için Türk Dönem Başkanlığı ile yakın çalışmaya hazır olduğunu ifade etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

SAVUNMA VE GÜVENLİK

Açıklamada, "Savunma ve güvenlik alanında liderler, Savunma İşbirliği Niyet Beyanında öngörüldüğü üzere, NATO dahil olmak üzere ikili ve çok taraflı iş birliğini derinleştirme niyetlerini vurgulamıştır. Ukrayna, Güney Kafkasya ve Orta Doğu, özellikle Gazze dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesi ve ötesinde – barış ve güvenliği desteklemek amacıyla iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kalmıştır. Liderler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kanada Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptını memnuniyetle karşılamıştır. Bu Mutabakat Zaptı, yakın zamanda imzalanan Savunma İşbirliği Niyet Beyanına dayanarak, savunma sanayii ortaklıklarının genişletilmesini ve ortak çıkar alanlarındaki savunma iş birliğini daha da genişletme fırsatlarına ilişkin devam eden görüşmeleri kolaylaştıracaktır. Liderler, cezai işler ve suçluların iadesi konularında karşılıklı adli yardımlaşma iş birliğini güçlendirmek üzere bir diyalog başlatılmasının önemini vurgulamıştır" denildi.

Haberin Devamı

SEYAHATİN KOLAYLAŞTIRILMASI ARAŞTIRILACAK

Açıklamada ayrıca, "Hükümetler arası diyalog ve beşeri ilişkiler alanında liderler; yılda bir düzenlenecek Türkiye-Kanada Stratejik Diyaloğu tesis edilmesi, Ortak Ekonomik ve Ticari Komite toplantılarının yanı sıra Siyasi-Askeri İstişareler ve Terörle Mücadele İstişarelerinin her yıl gerçekleştirilerek sürdürülmesi, konsolosluk işleri ve göç konularında iş birliğinin güçlendirilmesi, seyahat ve hareketliliği kolaylaştıracak tedbirlerin araştırılması, ayrıca kültürel değişimlerin ve diaspora temaslarının desteklenmesi hususlarında mutabık kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Carney, Dışişleri Bakanları aracılığıyla, ikili ortaklığı derinleştirmek, uluslararası güvenliği teşvik etmek ve geleceğin müreffeh ve yeşil ekonomilerini inşa etmek amacıyla bu üç yıllık Eylem Planı’nın uygulanmasına nezaret etmek konusunda mutabık kalmıştır. Başbakan Carney, iki ülke arasında bir Hükümet Başkanının gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret vesilesiyle, Türkiye Hükümeti’ne samimi ve dostane ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerini ifade etmiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik karşılıklı olarak uygun bir zamanda Kanada’yı ziyaret etmesi için yapılan daveti memnuniyetle karşılamıştır." denildi.