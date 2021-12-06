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İletişim Başkanlığı gençlere yönelik devlet teşviklerini tanıtacak

#İletişim Başkanlığı#İstanbul#Ankara
İletişim Başkanlığı gençlere yönelik devlet teşviklerini tanıtacak

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında' sloganıyla 9-12 Aralık tarihleri arasında Ankara'da 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' düzenlenecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin her daim tüm imkanlarıyla yanlarında" dedi.

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İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla biraraya getirmek amacıyla 9-12 Aralık tarihleri arasında Ankara'da 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' düzenlenecek. 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında' sloganıyla düzenlenen organizasyon, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım günlerine aralarında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim, Ticaret Bakanlığının bulunduğu 13 Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler katılacak. Devlet Teşvikleri tanıtım günlerinde gençlere yönelik, devlet destekleri, proje destekleri, hibeler, burslar, teşvikler, fonlar ve eğitim destekleri konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. Toplam 4 gün sürecek etkinlik kapsamında genç ziyaretçiler; 'Devlet Sokağı'nda kamu kurumlarının stantlarını ziyaret ederek destekler, teşvikler hakkında bilgi alabilecek. Katılımcılar, 'Tecrübe Sokağı'nda başarılı isimlerin deneyimlerinden yararlanabilecek, 'Eğlence Sokağı'nda ise çeşitli etkinliklere katılabilecek.

'DEVLETİMİZ GENÇLERİMİZİN HER DAİM YANINDA'

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kamu kurumları ile gençleri bir araya getiren bu büyüklükteki bir organizasyonun ilk kez yapıldığını belirtti. Söz konusu organizasyon ile ekonomi, eğitim, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda sunulan devlet desteklerinin gençlere ilk ağızdan anlatılacağını dile getiren Altun, İletişim Başkanlığı tarafından bu tür etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini kaydetti. Altun, "Devletimiz, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin her daim tüm imkanlarıyla yanlarında. İletişim Başkanlığı olarak böylesi büyük bir organizasyonla gençlerimizin, girişimcilerimizin devletimizin sunduğu tüm devlet desteklerinden, teşviklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için önlerini açmayı, onlara yol haritası çizerek, geleceklerine en iyi şekilde yön vermelerini amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

 

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#İletişim Başkanlığı#İstanbul#Ankara

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