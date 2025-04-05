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İletişim Başkanlığı, eski Bakan Nebati hakkındaki 'ihale' iddialarını yalanladı

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#İletişim Başkanlığı#Nureddin Nebati#İhale
İletişim Başkanlığı, eski Bakan Nebati hakkındaki ihale iddialarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 22:15

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Eski Bakan Nureddin Nebati’nin eşine İBB’den 32 ihale verilmiş' ve 'AK Parti döneminde Nebati'nin yeğeninin eşine 32 ihale verilmiş' iddiaları doğru değildir" denildi.

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DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Eski Bakan Nureddin Nebati’nin eşine İBB’den 32 ihale verilmiş' ve 'AK Parti döneminde Nebati'nin yeğeninin eşine 32 ihale verilmiş' iddiaları doğru değildir. İddiaların aksine Hazine ve Maliye Eski Bakanı Nureddin Nebati’nin eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir şirket bulunmamaktadır.

Dolayısıyla Bakan Nebati’nin eşinin kamu ihalesi aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Bakan Nebati’nin yeğeni 2020 yılında evlenmiş olup 2013-2019 yılları arasında yapılan ihaleler ve iş alımlarının, Nebati’nin herhangi bir akrabalık ilişkisine dayanmadığı açıkça görülmektedir. Bahse konu haberlerde yer alan ihale ve sözleşmelerin herhangi bir aşamasında Bakan Nureddin Nebati’nin doğrudan veya dolaylı olarak bir dahlinin bulunması söz konusu değildir.

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Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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#İletişim Başkanlığı#Nureddin Nebati#İhale

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