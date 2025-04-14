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İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddiaları yalanladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyon
İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik iddiaları yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 17:11

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi' şeklindeki iddialar doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyon

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