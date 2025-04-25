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İletişim Başkanlığı: 'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' iddiası doğru değildir

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#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyon#AFAD
İletişim Başkanlığı: AFADda İBBsiz deprem toplantısı yaptılar iddiası doğru değildir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 16:24

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) deprem toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinin çağrılmadığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' iddiası doğru değildir. İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katılmıştır. Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur. Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır. Dolayısıyla depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyon#AFAD

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