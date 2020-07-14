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Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İletişim Başkanlığı 15 Temmuz etkinlikleri; 15 Temmuz senfonisi

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İletişim Başkanlığı 15 Temmuz etkinlikleri; 15 Temmuz senfonisi
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KÜLLİYEDE KONSERÜnlü besteci Fahir Atakoğlu'nun bestelediği “15 Temmuz Destanı” isimli senfonik eser, Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirecek. Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi havuzlu bahçede verilecek konserin provası dün yapıldı.

Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ’nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak.

Darbe girişiminin önemli noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Türkiye’de ilk kez 200 drone ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi” yapılacak.

15 Temmuz Zaferi Dijital Gösterim Merkezi Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da şehir meydanlarda 15 Temmuz haftasında vatandaşlarla buluşacak.

Ünlü besteci Fahir Atakoğlu, 15 Temmuz portalından 15 Temmuz Destanı Senfonisi konseri verecek.

İletişim Başkanlığı, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının genel yayın yönetmeleri ile medya mensuplarına 15 Temmuz ve terör örgütü FETÖ ile ilgili belgesel ve materyallerden oluşan bir kit gönderecek.

ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.

İletişim Başkanlığı 15 Temmuz etkinlikleri; 15 Temmuz senfonisi

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