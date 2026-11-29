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İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre; 1 Aralık 2026 tarihinde Ankara'daki bir otelde düzenlenecek olan forum, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Forum; kamu kurumlarının yöneticilerini, iletişim profesyonellerini, siber güvenlik uzmanlarını, teknoloji şirketlerinin temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini aynı platformda buluşturacak.

Disiplinler arası bir diyalog ortamı oluşturmayı hedefleyen program kapsamında üç panel oturumu ve eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları icra edilecek. Forum boyunca kamuda yapay zeka uygulamaları, yapay zeka çağında iletişimin dönüşümü, yapay zekanın jeopolitiğinde bilgi ve güvenlik, teknolojik dönüşüm, dezenformasyonla mücadele, veri güvenliği, dijital mahremiyet ve yapay zeka yönetişimi başlıkları kapsamlı biçimde ele alınacak.

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3 PANEL DÜZENLENECEK

Forum kapsamında düzenlenecek ilk panel, 'Küresel Yapay Zeka Yönetişimi ve Teknolojik Kutuplaşma' başlığını taşıyacak. Panelde, küresel ölçekte hız kazanan teknolojik rekabet ve kutuplaşma ortamında yapay zeka yönetişimine ilişkin uluslararası normlar, etik standartlar, çok taraflı iş birliği mekanizmaları ve yapay zeka kapasitesinin geliştirilmesi konuları değerlendirilecek.

'Yapay Zeka Çağında İletişimin Dönüşümü' başlığıyla icra edilecek ikinci panelde ise yapay zeka teknolojilerinin bilgi üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde yol açtığı yapısal dönüşüm, kamusal iletişimde yenilikçi uygulamalar, algoritmik şeffaflık, veri güvenliği ve dijital mahremiyet eksenindeki sorumluluklar yeni iletişim paradigmaları bağlamında ele alınacak.

Forum kapsamında gerçekleştirilen son panel başlığı 'Gerçeklik Krizi: Yapay Zeka Çağında Dezenformasyon' olacak. Panel kapsamında, üretken yapay zeka araçlarıyla artan bilgi manipülasyonu, sentetik içeriklerin yol açtığı güvenlik riskleri, doğru ve güvenilir bilginin korunması ile dezenformasyonla mücadelede teknolojik ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

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