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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 01:10 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Wilders'e sert tepki

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Wilders'e sert tepki
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Altun, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve Hollanda'nın NCTV kuruluşunun raporuna ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir."

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