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HaberlerGündem Haberleriİletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı mesajı
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Haber Giriş: 10.04.2020 - 23:43,Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı mesajı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı mesajı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağı ile Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Altun, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

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