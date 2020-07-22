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Haber Giriş: 22.07.2020 - 04:59,Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Pınar Gültekin paylaşımı: Takipçisi olacağız

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Pınar Gültekin paylaşımı: Takipçisi olacağız
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pınar Gültekin'in katilinin tutuklanması hakkında sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.

Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Pınar Gültekin’in katili biraz önce “canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme” suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız."

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