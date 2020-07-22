İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Pınar Gültekin paylaşımı: Takipçisi olacağız

Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Pınar Gültekin’in katili biraz önce “canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme” suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız."