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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Pınar Gültekin paylaşımı: Takipçisi olacağız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pınar Gültekin'in katilinin tutuklanması hakkında sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.
Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Pınar Gültekin’in katili biraz önce “canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme” suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız."
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