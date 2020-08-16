İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Mavi Vatan' mesajı

Altun mesajında,"Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle, Libya'da ay yıldızı göndere çeken Turgut Reis'in imanı, Menderes'in yüreği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle bir kez daha söylüyoruz: Vatan toprağını, Mavi Vatan'ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.







Trablus’un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle, Libya’da ay yıldızı göndere çeken Turgut Reis’in imanı, Menderes’in yüreği ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın kararlı liderliğiyle bir kez daha söylüyoruz: Vatan toprağını, Mavi Vatan’ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz! pic.twitter.com/venXsvgnLt — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 15, 2020