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DHA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 21:56 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin iradesi ile uluslararası alanda daha hakkaniyetli tartışıldığını belirterek, "Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. Altun mesajında, "Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle, uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımında, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs belgeselinden bir kesit de yer aldı.

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