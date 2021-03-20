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Haber Giriş: 20.03.2021 - 02:26 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin ilk açıklama

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin ilk açıklama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman #GüçlüKadınGüçlüTürkiye diyeceğiz."

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