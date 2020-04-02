Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun'dan dayanÄ±ÅŸma videosu

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun, Twitter hesabÄ±ndan "Evlat kokusu, cennet kokusudur! EvlatlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼lÃ¼msemesinde bugÃ¼nlerin neÅŸesi, yarÄ±nlarÄ±n umudu saklÄ±dÄ±r. Zor gÃ¼nlerde birlik ve beraberliÄŸimizi gÃ¶steren en gÃ¼zide katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±za selam olsun"Â notu ile kampanyaya katÄ±lan Ã§ocuklarÄ±n videosunu paylaÅŸtÄ±. Videoda Ã§ocuklar, "O aÃ§ken ben doyamam. O aÄŸlarken ben gÃ¼lemem. O Ã¼ÅŸÃ¼rken ben Ä±sÄ±namam. Biz varÄ±z ama sensiz olmaz. Birler Ã¼Ã§lere, Ã¼Ã§lerÂ beÅŸlere, azlar Ã§oklara yeter. TÃ¼rkiyem, paylaÅŸ ki yaÅŸasÄ±n insan. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz bize yeteriz TÃ¼rkiyem" ifadeleriyle kampanyaya destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â