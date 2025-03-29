×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Altun#Özgür Özel#CHP
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan CHP Genel Başkanı Özgür Özele tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 16:09

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Altun, 'CHP Genel Başkanının bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve millî firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir.' dedi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanının bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve millî firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir.

Söz konusu, Batılı medya kuruluşları olunca ilgi dilenciliği yapıp ülkesini pervasızca şikayet eden CHP Genel Başkanı, binlerce emekçinin alın teriyle basın yayın faaliyetinde bulunan yerli ve millî medya kuruluşlarına kin kusuyor. İdeolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde hangi yerli firma ve kuruluş varsa kervana takıp linç ettirme çabası içine giriyor.

Bu, ülkeyi germe, insanları ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma çabasıdır.

Haberin Devamı

Bu çabanın aziz Milletimiz nazarında bir hükmü yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır.

Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Altun#Özgür Özel#CHP

BAKMADAN GEÇME!