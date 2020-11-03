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GeriGündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ayda paylaşımı: Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz
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Haber Giriş: 03.11.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ayda paylaşımı: Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ayda paylaşımı: Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İzmir'deki enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin ile ilgili paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında "Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun" ifadelerine yer verdi.

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