İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ayda paylaşımı: Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında "Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun" ifadelerine yer verdi.