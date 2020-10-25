Son dakika... Avrupa'daki çirkin söylemlere İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğünü belirtti.

Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınlarıyla bezeli sistematik zorbalığın bir ifade özgürlüğü meselesi olmadığını vurgulayan Altun, "Kendilerince Müslümanlara 'sözde entegrasyon dersi' kılıfı altında gözdağı verirken, 'Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz ama asla buraya ait olmayacaksınız' diyorlar. Bugün Avrupa popüler kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920'lerde Avrupa Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Avrupalı liderlerin yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almadığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, Peygamberimize yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyorlar. Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz. Avrupalıların anlaması gereken husus şudur. Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız."



