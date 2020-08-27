İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos açıklaması

Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."